La Villa des Coeurs Brisés 6 : la diffusion annulée pour des raisons de bugdet ?

Il y a quelques jours, le casting officiel de La Villa des Coeurs Brisés 6 a enfin été dévoilé ! Au programme ? Mélanie Orl (10 couples parfaits 4), Dylan Thiry, Jonathan Matijas (Les Anges 12), Eva (10 couples parfaits 4), Clémence Applaincourt, Tristan (Love Island), Inès (Koh Lanta 2020), Théo et Cassandra (La Villa des Coeurs Brisés 5), Jérémy (Love Island) et Anthony (10 couples parfaits 4). Tous ces candidats déjà connus sont accompagnés de trois nouveaux visages : Giuseppa, fraîchement séparée d'Illan, Alice et Sao.

La diffusion de La Villa des Coeurs Brisés 6 annulée ?

Les célibataires seront rejoints en cours de route par Sarah Lopez (Les Anges 12), Eddy, Julie (La Villa des Coeurs Brisés 5), Thibault (Les Princes et les princesses de l'amour 3) ou encore l'ex de Manue, Antonin Portal. En bref, du monde est attendu dans La Villa des Coeurs Brisés 6. Vous avez hâte de découvrir la nouvelle saison ? Nous aussi, mais on a peut-être une mauvaise nouvelle pour vous : la diffusion de l'émission de TFX pourrait bien être annulée.

Alors que le programme de romance doit démarrer le 16 novembre 2020, Magali Berdah a révélé dans TPMP qu'il serait en danger à cause d'un problème financier : "TF1 est dans la m*rde. C'est une catastrophe, il y a des notes internes qui tournent de partout. Les émissions tournées sont toutes déprogrammées parce qu'ils n'ont plus de pub (...) Il n'y a plus d'annonceur, c'est compliqué. Ils ont tourné La Villa des Coeurs Brisés 6, qui devait être diffusée la semaine prochaine, pareil annulée." Ou reportée à une date ultérieure ?

"Ils mettent tout en stock. Je trouve ça dommage parce que c'est maintenant que les gens ont besoin de regarder ce genre de programme", a ajouté la directrice de Shauna Events. Pour le moment, TFX n'a rien annoncé d'officiel concernant la diffusion de La Villa des Coeurs Brisés 6. PRBK a tenté de contacter la chaîne pour en savoir plus, mais n'a pas encore obtenu de réponse.