Tristan (La Villa 6), sa participation à La Bataille 3 avec Inès annulée : "C'est compliqué" (Itw)

Ce week-end, Sarah Fraisou et Ahmed, Mélanight et Romain Benn, Raphaël Pépin et Tiffany, Vivian Grimigni et Eva (10 couples parfaits 4), Maxime (The Circle France) et sa femme Valeria, Nicolo et Virginie de La Villa des Coeurs Brisés 5, Lou (The Circle France) et son petit ami Kreshnik et Leana et Abou, qu'elle a rencontré dans La Villa des Coeurs Brisés 6, ont pris l'avion direction le tournage de La Bataille des couples 3 !

"C'est une décision de la part d'Inès"

Inès et Tristan de La Villa des Coeurs Brisés 6 devaient eux être présents au casting de La Bataille des couples 3, mais l'ex-candidate de Koh Lanta 2020 a finalement décidé d'annuler sa participation : "Il s'est passé des choses récemment dans ma vie qui font que j'ai dû faire le choix de ne pas partir. Ma décision est vraiment réfléchie même si elle a été prise d'urgence. Ce n'est pas contre la production", a-t-elle confié en story sur Instagram. Qu'a-t-il bien pu arriver pour que Inès refuse finalement cette aventure ?

PRBK a tenté d'en savoir plus en interview avec Tristan : "C'est une décision de sa part. Je l'ai su peu de temps avant le départ. Je suis dégoûté parce que j'étais vraiment dans l'optique de tout casser et il y avait des gens que je connaissais de La Villa des Coeurs Brisés. Il y avait tout ce que je kiffe, je suis un grand sportif de base. On donnera des explications plus tard sur les réseaux."

"C'est compliqué entre nous"

Mais Inès et l'ex-candidat de Love Island sont-ils toujours en couple ? "Je ne peux pas trop en parler pour le moment, mais c'est compliqué entre nous. On ne peut pas trop mettre de mots sur notre relation pour l'instant", nous a confié Tristan.

D'après une récente rumeur, l'ex d'Angèle (Les Marseillais VS Le reste du monde 5) et l'infirmière seraient remplacés par Julie et Thibault qui ont eux aussi participé à La Villa des Coeurs Brisés 6. Qu'en pense Tristan ? "Si c'est le cas, je suis très content parce que Thibault, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Julie aussi, que je connais de base. Tant mieux et j'espère qu'ils vont tout donner à notre place."

