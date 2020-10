Beverly (Les Princes) officialise son couple avec Noah : son ex Vivian Grimigni in love d'Eva Ducci

Alors que Beverly et Vivian Grimigni formaient l'un des couples emblématiques dans le milieu de la télé-réalité, ils se sont séparés, après deux ans et demi de relation, en novembre 2019 : "Vivian et moi n'avons plus la même vision de la vie. Je garderai cette histoire dans mon coeur toute ma vie, je souhaite à Vivian tout le bonheur du monde", annonçait l'ex-candidate des Anges 11 à l'époque. Un an plus tard, ils ont tous les deux refait leur vie chacun de leur côté.

Découvrez le nouveau petit ami de Beverly

Pour essayer de retrouver l'amour, Beverly a accepté de participer aux Princes et les princesses de l'amour 4, aux côtés de Kellyn, Bastien Grimal, Alix ou encore Mujdat. Une très bonne idée puisque sur le tournage, elle est tombée sous le charme de Noah, un beau brun musclé, avec qui elle est en couple aujourd'hui : "Voyager c'est élargir son esprit @noah_kaa_off ❤️", a posté l'ex de Vivian sur Instagram pour officialiser sa nouvelle relation.

Noah, ingénieur et originaire de Montpellier, a lui aussi adressé une belle déclaration à Beverly sur son compte : "Tu es la reine de mon empire", a-t-il écrit en légende de l'une de ses photos. Et lui non plus n'a pas manqué de partager leur voyage en tête à tête à Dubaï : "Travel with my love ! @beverly_b_officiel ❤️", peut-on lire sur Insta. Trop d'amour !