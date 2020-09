Les Princes de l'amour 8 : Alix, Mujdat... le casting officiel dévoilé, une candidate déjà partie ?

Découvrez le casting des Princes et les princesses de l'amour 4

En plus d'avoir apparemment prévu de se fiancer et de se marier dans Les Princes et les princesses de l'amour 4, Julien Bert et Hilona seraient aussi dans l'aventure pour coacher les célibataires dont on connaît enfin l'identité après plusieurs mois de rumeurs.

C'est sur Instagram que W9 a dévoilé en vidéo le casting officiel de son émission de romance. Au programme ? Bastien Grimal, l'ex d'Anthony Alcaraz, Kellyn (10 couples parfaits 4), Beverly, l'ex de Milla Jasmine, Mujdat et Alix ! La participation de Mujdat n'est pas vraiment une surprise puisque Milla l'avait confirmée tout en poussant un coup de gueule contre la production et son ex-fiancé.