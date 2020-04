The Circle Game (France) : Romain et Elea en couple ? Il répond

C'est un véritable succès que rencontre la version française de The Circle Game, depuis sa mise en ligne sur Netflix le 9 avril dernier. Parmi les candidats préférés, on retrouve le trio formé par Romain, Eléa et Maxime (alias Valeria), arrivé jusqu'en finale. En dehors du jeu, les trois candidats sont restés en contact et devenus amis dans la vraie vie. Mais y a-t-il plus que de l'amitié entre Romain et Elea ?

Romain et Elea en couple ?

Alors que certains aimeraient les voir en couple, Romain a mis les choses au clair sur leur relation dans un live Instagram jeudi soir avec Maxime et Valeria. "Même en dehors du jeu, je pense qu'Elsa est une bonne personne et c'est avant tout une amie. Pour l'instant, c'est une amie, je partage beaucoup de bons moments avec elle. Voilà ce que je peux vous dire à propos d'Elea". Ce que Maxime confirme : "c'est vrai qu'on a passé des journées vraiment top ensemble. Vraiment, on est amis. On est un trio amical à la base, on est vraiment très bons amis", avant d'insister sur le fait qu'il s'étend bien avec tout le monde "on est très amis avec tout le monde, on n'a pas de guéguerre".

Il répond en plein live Instagram avec Maxime

Si c'est une déception pour certains qui espéraient un rapprochement entre les deux candidats, voilà une bonne nouvelle pour les fans de Romain qui se disent sous son charme : il a confié récemment, en story Instagram, être toujours célibataire. Cependant, il n'est pas forcément à la recherche de l'amour et est bien tout seul avec son chien Rio. Peut-être attend-il de tomber sur la bonne personne...