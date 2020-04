The Circle France : la team winners et les autres candidats réconciliés depuis la fin de tournage ?

Romain s'entend bien avec la team winners mais pas que

Sur Netflix, les émissions de télé-réalité s'enchaînent : Love is Blind (dont 2 candidates se connaissaient depuis 10 ans), Too Hot to Handle, The Circle Game... Cette dernière émission a même eu droit à plusieurs versions, dont The Circle France. Une version frenchy de The Circle Game avec des mamies et des influenceurs. Vous avez ainsi pu découvrir Romain, Cédric, Gary, Inès, Eléa, Lou, Maxime (qui a pris l'identité de sa girlfriend Valeria) ou encore les grands-mères Monique et Josette (qui se font passer pour Nicolas).

Dans la version française, les candidats semblent plus stratèges et moins bon esprit que les candidats américains. En effet, entre Lou jugée "pire candidate de toutes les saisons confondues" ou encore la team winners (Romain, Eléa et Maxime alias Valeria) d'un côté et les autres candidats de l'autre, sont-ils devenus potes dans la vraie vie ?

Dans sa story Instagram, Romain a confirmé être toujours proche d'Elea et "Valeria" mais aussi qu'il s'entendait aujourd'hui très bien avec Cédric et Inès. Entre lui et ces candidats, "c'est le sang" a-t-il même ajouté. Romain a aussi confié avoir eu un coup de coeur pour Nicolas, le petit-fils de Josette.