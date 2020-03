Love is Blind : deux candidates se connaissent... depuis 10 ans !

C'est lors d'un Q&A (questions-réponses) dans sa story Instagram que Jessica a reçu une photo d'elle et de Kelly ensemble. "Est-ce que tu connaissais Kelly avant l'émission ?" lui a alors demandé l'internaute, la candidate de Love is Blind révélant : "Je connais Kel depuis 10 ans". Une révélation qui en a choqué plus d'un, au point que l'info a ensuite été relayée sur d'autres réseaux sociaux comme Twitter et Facebook.

Kelly a révélé d'où elles se connaissent

Mais où, quand et comment Kelly et Jessica se sont rencontrées ? Un autre internaute a posé la question à Kelly sur Instagram : "Comment ça se fait que Jessica et toi vous vous connaissez ?". "Jessica et moi nous sommes rencontrées il y a 10 ou 11 ans, on faisait partie du même cercle d'amis qu'un ancien petit ami" a-t-elle tout simplement répondu, sans donner plus de détails.

On ne sait pas si la production de Love is Blind était au courant, mais en tout cas, Kelly et Jessica se connaissent donc depuis une décennie.