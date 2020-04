Too Hot to Handle : la nouvelle télé-réalité de Netflix où les candidats ne doivent PAS se pécho

Netflix multiplie les émissions de télé-réalité. Après Love is Blind et The Circle Game dont la version française vient tout juste d'être mise en ligne, la plateforme vient de dévoiler les premières images d'une autre émission qui devrait faire parler.

Rapprochements interdits dans Too Hot to Handle

Son titre ? Too Hot to Handle ! 10 candidats hyper sexy et hyper chauds vont se retrouver pour une aventure hors du commun. Eux pensent être venus pour séduire - et pécho - mais ils vont faire une découverte qui va vite les refroidir. Dans le jeu, interdiction de s'embrasser, de se masturber ou de coucher ensemble. A la clé ? 100 000 dollars. Mais à chaque fois que les candidats enfreignent les règles, une somme d'argent est retirée de la cagnotte. C'est Lana, un robot à la Alexa, qui va les surveiller.

A en croire les premières images dispo dans notre diaporama, ça s'annonce hot dans Too Hot to Handle avec des candidats chauds bouillants, du twerk, des rapprochements dans la piscine et des regards qui en disent long. Le plus ? Netflix mettra en ligne les 8 épisodes en une seule fois le 17 avril. De quoi s'occuper en cette période de confinement !