Love is Blind : une saison 2 en préparation ? Le créateur se confie

Contrairement à Mariés au premier regard , les célibataires de Love is Blind apprennent à se connaître avant de passer l'étape des fiançailles et du mariage. Par contre, ils n'ont pas le droit de se voir : ils ne peuvent se parler qu'à travers un mur. Le but est de se concentrer sur la personnalité et non pas sur le physique et cette expérience a fonctionné pour 6 couples, enfin plutôt 5 puisque Carlton et Diamond ne sont pas allés jusqu'au mariage. A savoir aussi que tous les binômes ne se sont pas passés la bague au doigt.

Une saison 2 pour Love is Blind ?

Si Amber & Barnett et Cameron & Lauren se sont dit oui sans hésiter, Jessica, elle, a refusé de se marier à Mark, comme Kelly avec Kenny et Damian avec Giannina. Un an et demi après le tournage, Lauren et Cameron et Barnett et Amber sont toujours mariés tandis que l'auto-entrepreneuse et son chéri sont restés en couple : "Après le mariage, j'ai senti que ce n'était pas terminé entre nous. Je l'ai contacté quelques heures après", a confié Giannina Gibelli, qui a fait le buzz avec sa robe de mariée, à Entertainment Tonight.

La saison 1 de Love is Blind, dispo sur Netflix, a donc donné naissance à de belles histoires d'amour. En sera-t-il de même pour la saison 2 ? Pour le moment, l'émission n'a pas été renouvelée, mais si l'on en croit le créateur, Chris Coelen, il y a de grandes chances pour que de nouveaux célibataires tentent l'expérience : "J'espère et je crois que nous pourrions faire de nombreuses saisons dans le futur" a-t-il confié à Popculture avant de préciser à The Oprah Magazine : "C'est une possibilité de l'ordre de 100 %. J'ai envie d'une saison 2 et d'une saison 12. Pas vous ?", confie-t-il avant de préciser que les capsules sont installées à Atlanta, prêtes à accueillir des candidats.