Giannina Gibelli (Love is Blind) : le mystère autour de sa robe de mariée expliqué

Le mariage de Giannina et Damian dans Love is Blind, sur Netflix, est sans aucun doute le plus surprenant et le plus déchirant. Contrairement à Amber & Barnett et Lauren & Cameron, les deux candidats ne se sont pas passés la bague au doigt car au dernier moment, Damian a décidé de dire non. Sa fiancée a eu beaucoup de mal à cacher sa déception et sa colère : elle est carrément partie en courant de la cérémonie afin de reprendre ses esprits.

Qu'est-il arrivé à la robe de Giannina ?

Bien déterminée à fuir, Gigi n'a pas fait gaffe au terrain glissant et a terminé les fesses dans l'herbe avec une tache de terre sur sa belle robe de mariée. Après cette séquence, un détail a pas mal interpellé la plupart des internautes : la salissure a soudainement disparu lorsque la candidate est revenue dans la salle de mariage pour affronter Damian Powers. De la magie ? Une erreur au montage ? Une incohérence ? Non, tout simplement un bon coup de lavage.

Eh oui, tout n'est pas montré dans Love is Blind comme l'explique le producteur Chris Coelen en interview avec Metro : "Ce que vous voyez est une version condensée de ce qui s'est réellement passé. La fuite, le parking... personne ne s'y attendait. Elle est restée là-bas avec sa mère pendant 30 minutes, voire 45 minutes, voire même une heure. Elle est ensuite revenue dans sa loge nuptiale" où sa maman a tout simplement nettoyé sa robe de mariée. Les explications entre Giannina et Damian se sont déroulées plusieurs heures après la cérémonie : "il y avait tellement de séquences incroyables qu'on aurait pu faire une émission spéciale de trois heures juste sur le mariage de Gigi et Damian." Mystère résolu donc !