Lauren (Love is Blind) et Cameron : où en est leur relation aujourd'hui ?

Dans Love is Blind, six couples se sont fiancés, mais seulement deux se sont dit oui le jour du mariage : Amber & Barnett et Cameron & Lauren. Depuis le tournage de l'émission de Netflix (en octobre 2018), ces binômes amoureux doivent garder le secret sur est-ce qu'ils sont toujours ensemble ou non. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de se cacher puisque le dernier épisode de Love is Blind a été diffusé. Pour l'occasion, Giannina, Damian, Diamond, Amber, Barnett, Cameron, Lauren et Kelly se sont retrouvés ce week-end pour une journée promo.

Lauren et Cameron, un couple qui dure...

Lauren et Cameron ont profité de ce moment pour confirmer que leur couple a duré, via une séance photo et une séance d'interviews : "Il y a eu une réelle connexion entre nous, encore plus grande que celle qu'on a eu physiquement. Aucun homme ne m'a jamais aimée comme Cameron. Un jour, j'ai dit à ma mère que l'amour de Cameron pouvait être écrasant. Pas dans le mauvais sens, mais vous voyez, il est susceptible, c'est trop mignon. Ma mère m'a alors répondu 'c'est peut-être parce que tu n'as jamais été aimée correctement pas un homme avant. (...) Je suis sur un petit nuage, je suis heureuse", a expliqué Lauren à Variety.