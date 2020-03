Love is Blind : Giannina et Damian toujours en couple, ils se confient ❤️

Si Lauren et Cameron et Amber et Barnett se sont dit oui le jour du mariage dans Love is Blind sur Netflix - ces deux couples sont encore d'actualité un an et demi après le tournage - Jessica & Mark et Kelly & Kenny, eux, ne se sont pas passés la bague au doigt, comme Giannina et Damian. La cérémonie de Gigi et Damian était d'ailleurs la plus surprenante et la plus déchirante, mais lors de l'épisode retrouvailles, les deux candidats ont annoncé être toujours en couple aujourd'hui !

Ce qu'il s'est passé entre Giannina et Damian après l'échec de leur mariage

Eh oui, l'auto-entrepreneuse et son chéri ont décidé de poursuivre leur histoire malgré la réponse inattendue de Damian pendant le mariage : "Nous n'étions pas prêts. Avec le recul, je respecte sa décision. Là où nous en sommes aujourd'hui, c'est parfait pour nous. J'ai mon propre appartement, il a le sien. On apprend à se connaître à notre rythme et c'est très bien", a expliqué Giannina Gibelli avant que son boyfriend confie qu'il n'était pas préparé à ce qu'elle réponde "oui" : "Je pensais qu'elle allait être celle à dire non. (...) C'était sûrement la décision la plus dure que j'ai prise dans ma vie."

Mais comment ça s'est passé entre Damian et sa fiancée après cet échec ? Comment ont-ils réussi à surmonter cette épreuve et à rester ensemble ? Ils ont répondu en interview avec Entertainment Tonight : "Après le mariage, j'ai senti que ce n'était pas terminé entre nous. Je l'ai contacté quelques heures après. (...) J'avais besoin de savoir ce qu'il s'était passé et de comprendre parce qu'il m'a dit en parallèle qu'il voulait rester avec moi et aller plus loin", a avoué Giannina. En bref, ils n'étaient pas prêts à se marier. Tout est bien qui finit bien donc...