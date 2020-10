Sarah Lopez (Les Anges 12) VS Jonathan : "La jalousie est le cancer de notre couple" (EXCLU VIDEO)

Avant de débarquer dans Les Anges 12, Jonathan Matijas et Sarah Lopez filaient le parfait amour, mais depuis leur arrivée dans l'aventure, leur couple rencontre souvent des hauts et des bas. Ils s'embrouillent d'ailleurs pas mal à cause des crises de jalousie de l'ex de Vincent Queijo. Jonathan Matijas la trouve trop excessive et son avis n'a pas changé en quelques jours comme on peut le voir dans l'extrait exclu, à mater dans notre diaporama.

La crise de jalousie de trop pour Jonathan Matijas

Que se passe-t-il ? Sarah Lopez reproche à son chéri, avec qui elle n'est plus aujourd'hui, de s'être montré protecteur avec Océane lorsqu'elle s'est faite draguer par un homme un peu trop entreprenant. Un reproche de trop pour Jonathan Matijas : "Faut arrêter ! Je n'ai rien fait de mal, au contraire, je rigolais parce que le mec draguait ouvertement Océane (...) Je blaguais, je n'étais pas entrain de lui rentrer dedans. Je rigolais. Ça va trop loin Sarah, j'en ai plein le c*l", lui balance-t-il.

Une dispute éclate alors entre Sarah Lopez et l'ex-candidat des Princes et les princesses de l'amour 2 : "J'ai tellement peur qu'on n'arrive plus à rire de tout ensemble que j'ai peur de la manière dont je dois agir. La jalousie est le cancer de notre couple", avoue Jonathan en interview. C'est tendu, mais bon, les deux stars des Anges 12 n'ont plus aucune raison de se disputer puisqu'elles ne sont plus en couple depuis le tournage : Sarah Lopez est aujourd'hui in love du chef pâtissier Yazid Ichemrahen.