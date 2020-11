Victoria (Les Marseillais) accusée d'avoir couché avec Benjamin Samat : sa mise au point

Victoria Mehault a bien fait de revenir dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 pour le jeu des problèmes ! Les téléspectateurs et les candidats se seraient sûrement ennuyés sans elle puisqu'elle s'est retrouvée au coeur de toutes les histoires et en a créé de nouvelles en acceptant d'embrasser Illan devant Inès. Elle qui pensait juste réglé ses comptes avec son ex Paga...

Victoria dément (encore) avoir couché avec Benjamin Samat

Victoria a aussi dû se justifier pour avoir embrassé Benjamin Samat lors d'un after, mais une bombe a explosé quand tout le monde a appris qu'elle a dormi entre l'ex d'Alix et son meilleur pote Nicolas Ferrero après la conférence de presse des Marseillais aux Caraïbes le 12 février 2020. Julien Tanti, Paga, Jessica Thivenin et les autres ont tout de suite pensé qu'il y aurait en réalité eu plus qu'un bisou entre Benjamin et Victoria. Alors, ont-ils couché ensemble ?

L'ex de Marine El Himer et la pote de Maissane (10 couples parfaits 4) ont rapidement démenti cette rumeur en expliquant qu'ils n'ont fait que dormir le fameux soir, rien de plus. Victoria Mehault a aussi tenu à mettre les choses au clair en story sur Instagram : "On est rentrés de la conférence de presse avec Benji et Nico et je ne suis pas rentrée chez moi. J'habite à Sanary et c'était à Marseille. Il était hyper tard et on avait bu. Je n'allais pas rentrer chez moi en voiture, à part si j'ai des envies suicidaires, mais je n'étais pas dans le mood. J'ai dormi chez Benji, mais je vous jure que je n'ai rien fait ! C'est n'importe quoi, l'embrouille elle est nulle", a-t-elle balancé morte de rire.