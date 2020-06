Paga (Les Marseillais aux Caraïbes) toujours en contact avec Victoria ? Il répond

Clap de fin pour Les Marseillais aux Caraïbes ! Alors que le dernier épisode de la saison a été diffusé ce jeudi 11 juin 2020 sur W9, certains téléspectateurs ont découvert (ou pas) que les choses avaient bien changé pour certains candidats. Si Benji est définitivement séparé d'Alix et si Nacca et Eloïse sont toujours ensemble, Manon et Julien Tanti attendent leur deuxième enfant, une petite fille.

Mais les nouvelles ne sont pas toujours positives, comme pour Maeva Ghennam et Greg qui ont rompu après de multiples disputes ou pour Paga et Victoria, qui ont rompu. Leur couple n'aura pas survécu au retour à la réalité et, surtout, à la distance.

Paga et Victoria toujours en contact après leur rupture ?

C'est du moins ce qu'il a confié dans une interview accordée à Télé Star : "J'ai vraiment eu ce petit coup de coeur avec elle. En rentrant, elle a été un peu perdue après une aventure d'un mois et demi. C'est normal. Les émotions sont forcément décuplées. Le retour à la "réalité" nous a fait nous détacher. Mais c'est une chouette fille. Elle a beaucoup de qualités. Je pense qu'elle ira loin car elle est naturelle et spontanée. C'est ça qui plaît à nos fans."

Pourraient-ils se remettre ensemble ? En tout cas, le BFF de Greg assure être resté en contact avec elle : "Si demain, elle a besoin de quelque chose, elle sait qu'elle peut m'appeler et qu'elle peut compter sur moi." Une façon de mettre fin aux rumeurs selon lesquelles il aurait insulté et manipulé Victoria ?