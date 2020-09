Maissane (10 couples parfaits 4) : "J'ai pensé qu'avec 147 de QI, j'allais avoir plus de facilités"

Si l'on en croit les théories d'Aqababe sur 10 couples parfaits 4, Maissane serait le match parfait de Sebydaddy, séparé de Léa-Mary. Surprenant car les deux candidats n'ont absolument rien à voir, mis à part leur côté décalé. En tout cas, ils sont eux aussi loin de s'imaginer qu'ils puissent potentiellement être matchs : le frère de Bryan alterne entre Eva et Léa-Mary à chaque cérémonie tandis que l'ex-candidate des Marseillais aux Caraïbes alterne entre plusieurs garçons.

"Ça m'a froissée de voir que certains faisaient passer leur relation amoureuse avant le jeu"

Pour le moment, c'est la grosse galère pour tous les célibataires. Maissane ne s'attendait pas vraiment à ce que le jeu soit aussi difficile et pourtant, elle partait avec un avantage, ses 147 de QI : "Il est vrai que dans la vie de tous les jours, je me sens un peu supérieure à tout le monde. Même si je ne connaissais pas tous les matchs, je me sentais responsable de leur recherche et ça m'a un peu challengée. Je me suis dit qu'avec 147 de QI, j'allais avoir plus de facilités à les trouver", a expliqué la candidate de 10 couples parfaits 4 à Télé Loisirs.

Maissane aurait préféré que les candidats se concentrent plus sur le jeu que sur les sentiments : "Ça m'a froissée de voir que certains faisaient passer leur relation amoureuse avant le jeu, des gens avec qui ils étaient en couple depuis seulement quelques heures. Je pense que si on est assez habile on peut associer les deux : le jeu et les relations sentimentales."

Maissane revient sur son aventure dans Les Marseillais aux Caraïbes

En tout cas, la pote d'Allan est beaucoup plus à l'aise dans 10 couples parfaits 4 que dans Les Marseillais aux Caraïbes : "Dans Les Marseillais, j'étais un peu nulle parce que je ne me sentais pas vraiment à ma place, c'était ma première émission et je ne voyais pas le but de l'aventure alors que là dans 10 couples parfaits, le but est clairement identifié, il faut trouver les matchs. J'avais donc une mission et je m'investissais dedans."

Maissane regrette quand même de ne pas avoir participé aux Marseillais VS Le reste du monde 5 : "J'ai été déçue quand j'ai su que je ne pouvais pas le faire, mais mon but ce n'est pas de faire que de la télé, je n'étais donc pas non plus anéantie."