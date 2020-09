10 couples parfaits 4 : Anthony Alcaraz, Dita, Bryan... les théories sur les matchs parfaits

Les candidats de 10 couples parfaits 4 vont-ils remporter les 200 000 euros ? Pour le moment, ils sont très mal partis puisqu'ils n'ont trouvé encore aucun match en love machine et seuls deux faisceaux lumineux s'allument à chaque cérémonie des couples. Il y a encore beaucoup de taff, mais rien n'est perdu ! Déjà, les célibataires essaient de laisser leurs sentiments de côté pour se concentrer sur le jeu, un bon point. Espérons que leurs nouvelles stratégies fonctionnent.

Les matchs parfaits de 10 couples parfaits 4 dévoilés ?

En tout cas, les téléspectateurs, eux, sont impatients de découvrir les 10 matchs parfaits. Ils mènent aussi leur enquête et si pour le moment, le résultat reste secret, ils ont quand même leurs théories : Aqababe a d'ailleurs balancé 8 potentiels matchs de 10 couples parfaits 4 sur Instagram.

Selon le blogueur, Maissane matcherait avec Sebydaddy (on ne l'aurait sûrement jamais imaginé), Safia avec Krys, Mélanie Orl avec Kephren, Dita avec Anthony, Carla avec Anthony Alcaraz, Anissa avec Marin, Adrien Laurent avec Kellyn et Léa Mary avec Allan, le cousin de Kevin Guedj. Si ces associations sont les bonnes, les candidats ne sont pas du tout sur la bonne voie. Courage ! En attendant, il reste donc Vincent, Bryan, Eva et Orélie. Vous voyez plus Bryan avec Eva ou Orélie ? Et Vincent, plus avec Orélie ou Eva ?