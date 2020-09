Sebydaddy (10 couples parfaits 4) Léa Mary, la rupture : "Il n'y aura aucun retour en arrière" 💔

Entre Léa Mary et Sebydaddy, c'est un peu je t'aime moi non plus. Après plusieurs tensions et disputes, les deux candidats se sont remis en couple dans 10 couples parfaits 4 et depuis, ils sont inséparables, mais leur relation n'est pas digne d'un long fleuve tranquille. On peut suivre leurs nombreuses réconciliations et prises de tête sur les réseaux sociaux et si certaines paraissent mises en scène, d'autres ne le sont pas toujours. Vous avez notamment pu découvrir l'histoire selon laquelle Léa Mary aurait eu une aventure avec Bryan, le frère de Sebydaddy.

Sebydaddy annonce sa rupture avec Léa Mary

L'ex de Hillary a partagé tous les rebondissements à ce sujet et ses règlements de comptes avec sa chérie sur son compte Snapchat. Tout ça n'était qu'un quiproquo finalement, mais par contre, Léa Mary et Sébastien Dubois ont réellement pris la décision de se séparer, encore une fois.

C'est l'ex-candidat des Princes et les princesses de l'amour qui a annoncé leur (nouvelle) rupture sur Instagram : "Et voila ... Une page se tourne. @leamary et moi sommes séparés et je pense qu'il n'y aura aucun retour en arrière. Je te remercie Léa pour tous ces bons moments passés ensemble, tous ces beaux voyages et tout ces fous rires à tes côtés."

Sebydaddy reconnaît ensuite qu'il est à l'origine de cette décision : "Cette année a été pour moi l'une des plus belles car tu as su illuminer mes journées dans les pires comme les meilleurs moments. Peut être que ça c'est mal fini mais je garde à l'esprit que le meilleur et je te souhaite pour ton futur de rencontrer celui que j'aurai du être , qui te rendra heureuse et épanouie. Je n'ai pas été le meilleur des petits copains mais saches que je t'ai aimé de tout mon coeur, j'ai donné énormément de mon énergie pour te rendre heureuse mais je reste malgré tout trop maladroit et c'est à cause de mes conneries qu'on en est la aujourd'hui...." Ce message semble réel, mais avec le frère de Bryan, on ne sait jamais. Il s'agit peut-être d'une blague ou alors la rupture n'est pas définitive...