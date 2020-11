Benjamin Samat en couple avec Maddy Burciaga : "Je ne trouve pas ça forcément correct", Alix réagit

Depuis ses ruptures avec Alix et Marine El Himer, Benjamin Samat est en couple avec Maddy Burciaga, avec qui il file le perfect love à Dubaï. Très discrète au sujet de la nouvelle relation de son ex, la candidate des Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes de l'amour 8) donne aujourd'hui son avis à ce sujet et confirme qu'elle était bien proche de l'ex de Vincent Queijo avant qu'elle ne se mette avec le participant aux Marseillais VS Le reste du monde 5.