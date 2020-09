Benjamin Samat (Les Marseillais) déménage à Dubaï... et il ne part pas seul !

Bye bye la France !

Et encore un nouveau départ à Dubaï ! Alors que Benjamin Samat habite à Marseille depuis toujours, il a aujourd'hui envie de changer d'air et de concrétiser un projet qu'il a depuis quelques années comme il l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Un projet qu'il ne réalise pas seul. Alors non, le candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 ne part pas s'installer à Dubaï avec Marine El Himer, de qui il est séparé, ou sa nouvelle petite amie (il n'en a pas), mais tout simplement avec son pote Flo.

Il a expliqué sur Snapchat : "Avec Flo, on part à Dubaï, on a décidé d'aller vivre là-bas. Ça fait plusieurs années qu'on y va et qu'on kiffe à chaque fois. On reste à peu près dix jours et on n'a pas envie de partir. On s'est toujours dit qu'un jour si on avait les moyens et la possibilité de partir vivre là-bas, on irait. Aujourd'hui, on a la possibilité et les moyens, du coup, on y va. Ça fait plusieurs mois qu'on était sur le truc, mais avec le Covid et le confinement, ça a tout retardé."

"Je suis stressé"

Benjamin Samat a ensuite précisé qu'ils n'ont pas encore trouvé leur futur chez-eux : "On part dans un premier temps pour aller chercher des maisons, une maison chacun. Une fois qu'on a trouvé les maisons, on revient en France pour récupérer toutes nos affaires. Je suis stressé, mais excité à la fois. C'est un gros tournant dans ma vie. J'appréhende un peu, mais je sais que ça va bien se passer." La recherche de maisons a commencé pour l'ex d'Alix et son fraté Flo puisqu'ils se sont envolés aujourd'hui pour Dubaï.

Si jamais ils ont besoin de conseils, ils peuvent toujours demander à Jessica Thivenin et Thibault Garcia, Nabilla Benattia et Thomas Vergara, Jazz et Laurent, Tarek Benattia et sa femme Camélia ou encore Manon Marsault et Julien Tanti qui se sont eux aussi installés dans cette ville.