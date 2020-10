Benjamin Samat et Maddy Burciaga en couple : ils officialisent enfin

"Quand le destin vient chambouler ton coeur..." a confié Maddy Burciaga en légende de son post Insta. Ce à quoi Benji a répondu dans les commentaires : "Tu me rends dingue". Benjamin Samat a aussi fait un déclaration d'amour à sa nouvelle petite amie en précisant dans sa légende : "Quand je répète qu'il faut toujours faire confiance à son destin. Cette photo en est la preuve ! Je suis fou de toi @maddyburciaga". Une jolie décla à laquelle la candidate de télé-réalité a réagi par un "love".

Le candidat des Marseillais VS Le reste du Monde 5 et sa chérie ne se cachent plus

Après avoir officialisé les rumeurs de couple, Benjamin Samat et Maddy Burciaga se sont filmés in love dans plusieurs photos et vidéos qu'ils ont ajoutés dans leurs stories. Bisous, câlins, émojis coeurs... Les tourtereaux ne cachent plus leur amour, ils s'affichent heureux au grand jour sur les réseaux.