Benjamin Samat en couple avec Maddy ? Marine El Himer réagit: "Je n'y crois pas du tout" (Interview)

On sait enfin pourquoi Benjamin Samat et Marine El Himer se sont séparés peu de temps après s'être remis en couple sur le tournage des Marseillais VS Le reste du Monde 5 et non, ce n'est pas une question d'infidélité, comme on a pu le lire sur le web. En interview pour Purebreak, Marine a dévoilé les raisons de sa rupture avec Benjamin Samat : "Après le tournage, je suis allée chez lui à Marseille et j'ai vu que son train de vie ne me correspondait pas du tout, que la personne qu'il était - une très belle personne - ne me correspondait pas du tout. Je le comparais à ma dernière relation (Benoît) avec qui j'étais épanouie, souriante, plus moi-même alors que lui est beaucoup basé sur son image, sur son apparence, et il ne me faisait pas rire, on n'avait pas le même humour. On n'était pas fait pour être ensemble, tout simplement. Je n'étais pas épanouie, je n'étais pas à l'aise alors qu'en tournage j'étais bien avec lui."

Marine El Himer dévoile les raisons de sa rupture avec Benjamin Samat

Elle reconnaît qu'elle avait encore son ex Benoît Paire en tête : "Quand j'ai mis le pied dehors, j'ai tout de suite pensé à Benoît. Je n'étais pas en couple avec lui mais je pensais à lui". Elle a alors décidé de rompre. Accusée d'avoir joué avec lui, elle réplique : "Ce n'est pas que j'ai joué avec lui, c'est juste que ce n'était pas possible. On ne sortait pas beaucoup, bref ça n'allait pas. On dit que c'est moi la vicieuse parce que je l'ai quitté, sauf que moi je suis encore célibataire à l'heure actuelle. Je ne me suis mise avec personne. Sauf que lui va à Ibiza, il se met avec une fille, là il va à Dubaï, il se met avec une fille... Au final, qui était le plus vicieux ?".

Son couple avec Maddy Burciaga ? "Je n'y crois pas du tout"

Concernant la rumeur selon laquelle il serait en couple avec Maddy Burciaga, elle lui souhaite plein de bonheur : "S'il est heureux, c'est le principal. Je suis contente pour lui". En revanche, Océane, également présente lors de notre interview, pense "qu'il va peut-être un peu trop vite, même par rapport avec sa rupture avec Alix. Déjà qu'il a fait un peu n'importe quoi, donc si en plus de ça il ne se laisse pas le temps de faire le deuil de leur relation..." Ce avec quoi Marine n'est pas forcément d'accord : "Quand tu sors d'une relation très destructrice, t'as envie d'être épanoui, de trouver l'amour. C'est pour ça que je me suis mise aussi rapidement en couple." Néanmoins, Marine ne cache pas ses doutes sur le couple Benji/Maddy : "J'espère qu'il trouvera l'amour avec Maddy. Mais bon, il ne la connaît pas d'hier donc si vraiment elle est faite pour lui, ça aurait dû se faire depuis belle lurette, je ne comprends pas pourquoi à l'heure actuelle ils sont ensemble. J'espère que ça va marcher mais je n'y crois pas du tout".

Propos recueillis par Marion Poulle. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.