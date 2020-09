Marine El Himer a-t-elle vraiment été en couple avec Benoit Paire ? Sa réponse intrigante

Suite à sa rupture compliquée avec Julien Guirado, Marine El Himer est partie se changer les idées dans le Sud avec sa pote Kellyn, séparée d'Anthony Alcaraz, Leslie et Elsa Dasc et... Benoît Paire. La candidate des Marseillais VS le reste du monde 5 s'est même affichée très proche de l'ex de Shy'm. Sur une photo qui a fait le tour des réseaux sociaux, on voit le sportif poser sa main autour de la taille de la soeur d'Océane, assise juste à côté de lui. Il n'en fallait pas plus pour que des fans se posent plusieurs questions : ont-ils été en couple ? Ont-ils simplement flirté ? Si oui, sont-ils toujours ensemble ? Certains pensent même que leur relation a débuté début juin. En cause : la candidate de télé-réalité commentait une publication du tennisman : "Il manque des tatoos dans le dos là !".

Marine El Himer s'exprime sur sa relation avec Benoit Paire

L'ex de Benjamin Samat ne s'était pas exprimée sur cette rumeur... jusqu'à ce lundi 7 septembre 2020. Sans pour autant confirmer avoir été en couple avec le sportif, Marine a accepté de parler se leur relation, qu'elle décrit comme une "belle rencontre avec beaucoup de remords et de regrets". Une chose est sûre : s'ils ont eu une histoire, elle est aujourd'hui finie puisque la jolie brune a confirmé être célibataire. A la question "As-tu un chéri ?" posée par un internaute, elle a répondu : "Je ne cherche pas non plus mais ça commence à peser, la vie de couple me manque." Elle précise même ne pas avoir de contact avec ses ex, c'est-à-dire Benjamin Samat, qu'elle avait retrouvé sur le tournage des Marseillais VS le reste du monde 5 ou encore Julien Guirado, qui se serait montré violent avec elle.