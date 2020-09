Benjamin Samat (Les Marseillais) et Maddy Burciaga en couple ? La rumeur relancée

Après Alix et Marine El Himer, Benjamin Samat aurait-il craqué pour Maddy Burciaga lors de son déménagement à Dubaï ? La rumeur selon laquelle le candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 et l'ex de Vincent Queijo seraient en couple a commencé il y a quelques jours et a été relancée avec de nouvelles infos.