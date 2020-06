Maddy Burciaga annonce sa nouvelle rupture avec GMK : "On n'est plus en contact" 💔

Les secondes chances ne fonctionnent pas à tous les coups et Maddy Burciaga en sait quelque chose. Après sa rupture avec Vincent Queijo, qui va devenir papa, elle a retrouvé l'amour dans les bras de GMK, un YouTubeur qu'elle connaît depuis plusieurs années, mais les deux influenceurs se sont séparés en février 2020. Ils se sont ensuite remis en couple et alors que tout semblait aller pour le mieux entre eux, ils ont aujourd'hui une nouvelle fois rompu : "on n'est plus ensemble depuis un peu près un mois", a annoncé l'ex-candidate de La Villa des Coeurs Brisés 2.

C'est (encore) fini entre Maddy Burciaga et GMK

Que s'est-il passé ? Pourquoi ne sont-ils plus ensemble alors qu'ils s'affichaient plus amoureux que jamais sur les réseaux sociaux et sur YouTube : "Vous avez dû le remarquer, on n'a plus de photo, ni rien, ni quoi que ce soit. On n'est plus en contact, on va faire chacun notre petite vie", a expliqué Maddy Burciaga avant de préciser : "Vous me voyez avec des personnes sur Paris mais chacun fait sa vie, chacun avance. Ce n'est pas parce que je vais être assise avec dix mecs que je sors avec l'un d'entre eux. C'est juste que voilà , on fait notre vie, moi j'ai mon départ à l'étranger qui ne va pas tarder à arriver. C'est un projet que j'avais déjà depuis longtemps et ça n'a pas changé. Je pars toujours à la rentrée, seule ou pas. Mais voilà , c'est bien terminé !"