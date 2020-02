Maddy Burciaga célibataire : elle confirme sa rupture avec GMK

Maddy Burciaga confirme être séparée de GMK

C'est fini, Maddy Burciaga n'est plus en couple avec GMK. Plusieurs abonnés se doutaient qu'il y avait de l'eau dans le gaz, vu que les amoureux ne s'affichaient plus in love depuis un moment sur les réseaux sociaux. C'est dans sa story Snapchat que celle notamment vue dans Les Anges 10 et Friends Trip 2 sur NRJ12 a confirmé sa rupture avec son chéri. "Un petit snap pour clarifier la situation vu que je reçois beaucoup de messages concernant mon couple avec GMK" a-t-elle avoué, "Comme vous pouvez le voir, on se voit toujours mais on ne partage plus de moments entre guillemets intimes, de couple, tout simplement parce qu'on a décidé de retrouver notre relation d'avant".

Alors que Maddy Burciaga avait remplacé Vincent Queijo par le YouTubeur, avec qui elle avait officialisé durant l'été 2019, la candidate de télé-réalité est désormais célibataire. Elle qui sera au casting de Stars à nu, la nouvelle émission diffusée ce vendredi 7 février 2020 sur TF1 (avec entres autres Marine Lorphelin et Héloïse Martin) est cependant restée proche de son ex boyfriend. Même si elle est séparée de GMK, ils seraient de nouveau amis, comme avant leur romance.

Quelles sont les raisons de cette rupture ?

Dans la même story où elle évoque sa rupture, Maddy Burciaga a ainsi assuré : "On n'est plus ensemble mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne se parle plus, qu'on ne se voit plus, qu'on ne s'entend plus". Non, les deux anciens amoureux se fréquentent toujours en tant que potes et ont rompu en bons termes.

Mais pourquoi se sont-ils séparés ? Sans trop donner de détails sur les raisons de leur rupture, celle qui aurait été draguée par Neymar a expliqué : "Ça faisait plus de six ans qu'on se connaissait, on a voulu essayer quelque chose... On y a beaucoup cru, on a quelque chose qui ne s'explique pas mais c'est vrai qu'en couple des fois le coeur a ses raisons que la raison ignore, il y a des choses qu'on ne contrôle pas".