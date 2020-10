Benjamin Samat et Maddy Burciaga en couple : la petite phrase qui ne laisse plus place au doute

"Tout de suite vous faites des plans sur la commette, vous partez dans des délires. Même moi j'étais pas au courant. Vous êtes complètement à côté de la plaque pour le coup", a confié Maddy Burciaga pour démentir les rumeurs de couple avec Benjamin Samat. Si les deux candidats de télé-réalité ne sont pas ensemble, ils sont sûrement devenus les meilleurs amis du monde parce qu'ils passent beaucoup de temps tous les deux depuis leur emménagement à Dubaï.

Benjamin Samat et Maddy Burciaga officiellement en couple ?

On a quand même du mal à croire qu'ils soient de simples potes, d'autant plus qu'ils se sont une nouvelle fois affichés ensemble ce week-end lors d'une petite sortie pour faire des courses. Benjamin Samat a partagé leur session shopping sur les réseaux sociaux, l'occasion d'entendre Maddy Burciaga balancer une phrase qui ne laisse plus aucun doute sur leur couple : "nan, attends bébé !" Ca veut tout dire, on est d'accord ?

Même le candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 est conscient d'avoir été grillé avec ces quelques mots. Quelques heures plus tôt, Benjamin Samat a passé la soirée avec Maddy Burciaga et des amis à eux. Il semble donc avoir définitivement tourné la page de ses relation avec Alix et Marine El Himer, comme la pote de Fidji Ruiz a l'air d'avoir zappé son ex GMK. En tout cas, Maddy et Benji sont inséparables !