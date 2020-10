Benjamin Samat (Les Marseillais) en couple avec Maddy Burciaga : Alix "vénère et déçue" ?

Après sa rupture avec Marine El Himer, Benjamin Samat est parti s'installer à Dubaï, comme Manon Marsault et Julien Tanti, Jessica Thivenin et Thibault Garcia, Nabilla Benattia et Thomas Vergara, Fidji Ruiz ou encore... Maddy Burciaga ! Ce déménagement a d'ailleurs permis à l'ex d'Alix et à l'ex de GMK de se rapprocher et de devenir plus que des potes : "Je suis fou de toi @maddyburciaga", a posté Benjamin Samat pour officialiser son couple avec Maddy Burciaga.

Alix déçue par Maddy Burciaga ?

Le candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 et sa chérie ne se cachent désormais plus ! Les internautes sont nombreux à valider cette relation, contrairement à l'ex de Benjamin Samat, Alix, qui ne la validerait pas vraiment, non pas par jalousie, mais par déception : "J'ai eu des échos comme quoi Alix est grave vénère contre Maddy, elles étaient archi potes avant ! Du coup voir qu'elle se tape son ex alors que c'est censé être son amie, ça l'a grave déçue", a balancé le compte Instagram @Lesmarseillaisvslerdm5_.

Une info à prendre avec des pincettes puisque la candidate des Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes de l'amour 8) n'a pas réagi publiquement au couple de Benjamin et Maddy Burciaga. Et elle risque de ne pas le faire car elle a décidé de ne plus s'intéresser à la vie de son ex-copain, comme elle l'a confié sur les réseaux sociaux il y a quelques temps. La page est définitivement tournée !