Benjamin Samat balance sur sa rupture avec Marine El Himer : "Elle était encore attachée à son ex"

"Donc a pris tout simplement nos distances elle et moi" a ajouté Benji, "On a pris des chemins différents sans forcément se disputer. Elle fait sa vie de son côté. Moi, je fais la mienne du mien et tout va très bien". Les candidats des Marseillais VS Le reste du Monde 5 ne sont donc pas en froid malgré leur séparation, ils se sont juste éloignés l'un de l'autre.



Le candidat des Marseillais VS Le reste du Monde 5 avoue : "Je n'ai jamais été amoureux de Marine"

Alors que Benjamin Samat a officialisé son couple avec Maddy Burciaga, il a assuré ne plus parler du tout à Marine El Himer depuis leur rupture, n'avoir "plus du tout de contact" avec son ex. "Je n'ai jamais été amoureux de Marine" a-t-il aussi affirmé, "Je commençais vraiment à m'attacher à elle et encore plus quand on est sortis de l'aventure. Et puis quand j'ai vu que nos caractères et nos tempéraments ne collaient absolument pas en dehors, ça m'a refroidi direct".