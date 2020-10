Marine (Les Marseillais) : son couple avec Benjamin ? "Je n'aurais pas dû, je regrette Benoît Paire"

Après les départs de Carla Moreau, Milla Jasmine, puis Kevin Guedj la semaine dernière dans Les Marseillais VS le reste du monde 5, diffusée sur W9, une nouvelle candidate vient rejoindre la famille des Marseillais ce mardi 20 octobre 2020 : Océane El Himer, la soeur jumelle de Marine. Une arrivée qui, selon les premières images, risque d'être agitée. Et pour cause, Océane va découvrir que sa soeur est de nouveau en couple avec Benjamin Samat, avec qui elle avait échangé un bisou dans Les Marseillais aux Caraïbes... Une relation qui fait aujourd'hui partie du passé puisqu'ils ne sont plus ensemble.

Marine El Himer revient sur sa relation avec Benoît Paire

D'ailleurs, la jolie brune était revenue sur les raisons de leur rupture pour Purebreak. Si Benjamin Samat a confirmé être aujourd'hui en couple avec Maddy Burciaga, des rumeurs laissent entendre que Marine El Himer serait quant à elle de nouveau en couple avec Benoît Paire, avec qui elle a eu une courte relation avant le cross.

Se prêtant au jeu de l'Interro Surprise pour PRBK, les soeurs jumelles ont en effet révélé que la relation de Marine et Benjamin pendant le tournage a cassé toutes les chances qu'elle avait avec le tennisman... ce qu'elle regrette fortement : "Je n'aurais pas dû me rapprocher de Benjamin", nous a notamment confié Marine El Himer. Aurait-elle réussi à le reconquérir ? Il semblerait bien, à en croire les stories dévoilées ces derniers jours, même si aucun des deux n'a officialisé.

Dans cette interview, les jumelles révèlent – entre autres - l'âge de leur premier bisou et de leur première fois, racontent leur pire rupture et se confient leurs chirurgies esthétiques. On vous laisse regarder.

Propos recueillis par Marion Poulle. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.