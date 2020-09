Alix (Les Princes de l'Amour 8) en guerre avec Beverly et Kellyn ? Elle répond

Le tournage des Princes de l'Amour 8 (ou Les Princes et les princesses de l'amour 4) n'a pas commencé depuis longtemps qu'il y a déjà plusieurs rumeurs sur celui-ci. Si certains affirmaient qu'Alix avait déjà quitté le programme n'ayant "plus la force de se mettre en couple et de découvrir de nouvelles personnes", l'ex de Benjamin Samat a prouvé qu'elle faisait toujours bel et bien partie de l'aventure. Cela ne l'a pas épargné d'être de nouveau au coeur d'une nouvelle rumeur.

Alix en froid avec Beverly et Kellyn ?

Selon certains blogueurs, elle serait en froid avec 2 autres princesses : Beverly et Kellyn. Elle aurait même été placée en isolement après une bagarre avec l'ex d'Anthony Alcaraz ! Des rumeurs auxquelles la jolie brune a répondu en story Instagram ce vendredi soir : "J'entends tellement de conneries, je lis tellement de conneries. Vraiment, c'est chiant, faut arrêter de croire et de boire comme du petit lait toutes les idioties qu'on peut vous servir, même sur un plateau d'argent. C'est pas parce que c'est bien emballé que ce n'est pas de la merde. C'est pas du chocolat, c'est de la merde."

La candidate des Princes et des Princesses de l'amour 4 répond

Elle rétablit la vérité : non, elle n'est pas en guerre ni avec Beverly, avec qui elle a d'ailleurs partagé une photo, ni avec Kellyn. "Sachez que Beverley et moi, on n'est pas du tout en guerre. Je ne suis même pas en guerre avec Kellyn, pas du tout. Après je ne vais pas vous dévoiler toute l'aventure parce que, franchement, il se passe tellement de trucs de ouf. J'en ai fait des aventures mais là en occurrence, il se passe des trucs, c'est des vrais gens. Vous comprendrez à la diffusion." On a déjà hâte.