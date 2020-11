Ricardo Pinto et Nehuda au casting des Apprentis aventuriers 5 ?

Alors que le tournage des Apprentis aventuriers 5 (anciennement Moundir et les apprentis aventuriers 5) a été brutalement interrompu à cause du premier confinement, en mars 2020, il pourrait bien reprendre prochainement avec de nouveaux candidats au casting. D'ailleurs, d'après certaines rumeurs, Ricardo Pinto et Nehuda, qui ont fait leur grand retour dans Les Marseillais VS Le reste du monde5, y participeraient.