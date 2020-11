Eloïse (Les Marseillais) et Nacca : "On n'était pas séparé officiellement" (Interview)

Purebreak : Vous êtes repartis en couple dans Les Marseillais aux Caraïbes, ça s'est passé comment entre vous après le tournage ?

Eloïse : Après les Caraïbes, Nacca ne m'a pas donné de nouvelles, je ne lui en ai pas donné non plus, par fierté. Après, on s'est revu brièvement, mais il n'y avait pas de feeling et on avait arrêté là.

Nacca : Et comme elle ne m'en a pas donné, je ne lui en ai pas donné, par fierté.

Il s'est passé quoi ensuite ?

N : On s'est revu juste avant le confinement. Au début, on n'accrochait pas, mais à force de se revoir juste en tant que potes, on a commencé à retrouver notre complicité. On a donc décidé de passer le confinement ensemble et c'est là où on s'est vraiment découvert. Toute notre histoire est donc partie de là.

Eloïse, tu appréhendais de laisser Nacca partir seul dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 ?

E : Oui, totalement, parce qu'avec le confinement, on ne s'est jamais séparé, on a toujours vécu ensemble. C'était un peu dur et puis on était embrouillé, c'était compliqué. J'appréhendais du coup.

Comment s'est passé le tournage avec les nouvelles règles sanitaires ?

N : On a dû prendre nos précautions. On est resté confiné un mois avant le tournage, on a fait les tests et on s'est aussi retrouvé en confinement juste avant d'entrer dans l'aventure. On est resté confiné un mois et demi plein. Après, sur place, tout était bien respecté, tout le monde portait le masque, sauf nous évidemment. C'était dur de ne pas sortir, mais on s'est vite adapté.

Je ne savais pas qu'on était séparé avec Nacca

Dès ton arrivée, Eloïse, tu es qualifiée de "l'ex de Nacca", pourquoi ?

E : Quand on s'est quitté, je ne savais pas qu'on était séparé. Il faut lui demander.

N : On faisait que se disputer, ça a commencé trois semaines avant l'aventure. On n'arrivait plus à se voir, à se parler. On était à bout, mais les choses n'ont pas été dites explicitement. Officiellement, on n'était pas séparé. Quand les choses ne vont plus dans un couple, c'est une évidence pour moi.

Tu t'es sentie comment ?

E : Ca faisait 6 mois que je donnais ma vie à un mec qui, au final, me catégorise comme son ex sans me prévenir.

N : Si on se disputait, c'est parce qu'il y avait des mensonges.

Nacca, pourquoi tu as dit que tu étais célibataire ?

N : Pour moi, je suis arrivé célibataire. Ca faisait 3 semaines qu'on n'arrivait plus à communiquer avec Eloïse et avant de partir, elle m'a dit de vivre mon aventure comme j'avais envie de la vivre. Je pensais que notre séparation était claire. Eloïse avait peut-être envie d'y croire, mais pour moi, c'était une certitude.

E : Ah, je n'ai pas dit ça.

Charlotte n'a pas vraiment cherché à en savoir plus

Charlotte, de qui tu t'es rapproché, s'est sentie trahie en apprenant la vérité, vous comprenez ?

N : Oui et non. Elle n'a pas vraiment cherché à en savoir plus et à obtenir les réponses à ses questions. Elle a plus écouté les autres que moi, donc, je ne comprends pas.

E : Et puis, la seule personne qui doit se sentir trahie, c'est moi. Quand je suis arrivée, mon mec l'avait embrassée, il faut remettre les choses dans leur contexte aussi.

Tu regrettes ton rapprochement avec Charlotte ?

N : Oui, parce que ça a fait de la peine à Eloïse, et non, parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur plein de choses. Parfois, c'est quand on perd une personne, qu'on se rend compte qu'elle est importante. Et puis vous allez voir comment je réagi, vous n'allez pas me reconnaître.

Aujourd'hui, on est mille fois plus heureux qu'avant

Aujourd'hui, comment vivez-vous cette histoire ?

N : On essaie de ne pas se replonger dedans, mais à partir du moment où on a pris la décision de se remettre ensemble, il faut aller de l'avant et pas regarder en arrière. Aujourd'hui, on est mille fois plus heureux qu'avant.

E : Ca a été très dur, mais ça nous a rendu plus fort.

Vous appréhendez de voir les épisodes ?

N : Oui, il y a des choses qu'on n'a pas envie de revoir, comme ce qu'il s'est passé avec Charlotte et Eloïse, mais aussi me revoir dans l'était où j'étais après. Il y a eu des choses de fou.

E : Il y a des choses que je n'ai pas envie de revoir tout court.

Nacca m'a prouvé énormément de choses dans cette aventure

Vous êtes toujours en couple, pourquoi avoir pardonné Nacca ?

E : Au final, je l'aime et il m'a prouvé énormément de choses dans cette aventure. Je ne l'avais jamais vu comme ça et, franchement, je ne peux pas douter une minute de sa sincérité. Et puis, à l'heure actuelle, je suis bien avec lui.

Quels sont vos projets à deux ?

N : On habite ensemble, on a envie que notre couple évolue et voire plus, essayer d'aller jusqu'au bout.

Ce n'est pas trop dur le deuxième confinement ensemble ?

N : Notre couple est un confinement, on doit se supporter tous les jours (rires).

E : On le vit comme on peut. Tant que je suis avec lui et qu'il va bien tous les jours, c'est le principal. Après, on a l'habitude d'être ensemble maintenant.

Vous savez si le tournage de la nouvelle saison des Marseillais est toujours d'actualité malgré le coronavirus ?

N : Aux dernières nouvelles, oui. On ne sait pas encore, on est dans la même attente que vous. On est tous dans l'attente de savoir ce qu'il va se passer, si on y retourne ou pas, par rapport aux règles sanitaires. Mais la saison est en préparation.

E : Après, on n'en sait pas plus. On verra et on espère.

