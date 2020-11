Charlotte (Les Marseillais) : "J'étais sûre que l'histoire de célibat de Nacca était un mensonge"

Purebreak : Tu t'es rapprochée de Nacca dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5, tu savais qu'il était en couple avec Eloïse ?

Charlotte : Je me suis rapprochée de Nacca uniquement parce qu'il m'a dit qu'il était célibataire. C'est sorti de sa bouche et il en était fier. S'il m'avait dit que c'était ambigu avec Eloïse, je ne me serais pas rapprochée de lui.

Nacca m'a dit qu'il était célibataire

Qu'est-ce qui t'a plu chez lui ?

J'avais l'impression qu'il était différent des autres, mais en fait pas du tout. Je me suis complètement trompée sur lui.

Comment t'es-tu sentie quand tu as compris qu'il avait apparemment menti sur sa rupture avec Eloïse ?

Je me suis sentie trahie oui et non parce que j'en étais sûre que son histoire de célibat était un mensonge. C'était vu d'avance. Ce n'était pas à moi de régler leur problème, Nacca m'a dit qu'il était célibataire et voilà.

Quand Eloïse n'était pas là, il parlait très mal d'elle

Tu lui as demandé de choisir entre Eloïse et toi, tu avais vraiment des sentiments pour Nacca ?

Je ne me projetais pas du tout avec Nacca. J'attendais ce moment pour que le karma lui retombe dessus. Lorsque je lui ai mis un ultimatum, je voulais que Eloïse et Nacca ouvrent les yeux. Quand Eloïse n'était pas là, il me promettait monts et merveilles et parlait très mal d'elle.

Il est toujours en couple avec Eloïse, t'en penses quoi ?

J'ai envie de rigoler. Je suis sûre qu'ils se sont remis ensemble dès que j'ai quitté l'aventure. Ca ne servait à rien de faire un tel cinéma pour rien.

