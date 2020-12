Beverly (Les Princes et les Princesses de l'amour 4) : zoom sur Noah, son nouveau mec

On sait aussi que ses parents vivent en Belgique. Dans sa story Insta, Beverly a en effet avoué avoir passé un "week-end repos", "où on a beaucoup mangé chez ma famille, on s'est régalé" avec Noah, et "dans une semaine on part en Belgique voir sa famille, je suis trop contente".

Mais le chéri de Beverly, contrairement à ses parents, vit bien en France. Noah a emménagé avec sa dulcinée dans une maison à Montpellier. Le 8 novembre 2020, l'influenceuse a en effet révélé en légende d'une photo avoir passé le cap en vivant dans une villa avec son amoureux : "ça y est nous venons d'aménager dans une jolie maison".