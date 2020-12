Alexis (Les Princes de l'amour 8) viré par Kellyn : il balance sur son départ et la candidate

L'aventure des Princes et les princesses de l'amour 4 a plutôt mal commencé pour Alexis, le prétendant de Kellyn. Dès le premier soir, il a déclenché la colère d'Alix après qu'elle a appris ses propos misogynes envers certaines prétendantes comme Maria et Mélanie : "T'as fait deux choses qui ne vont pas, la troisième c'est la porte", l'a-t-elle menacé avant de tenir au courant Kellyn de ses agissements. L'ex d'Anthony Alcaraz a alors réagi calmement, tout en décidant de laisser une seconde chance à Alexis.

Kellyn pas sincère dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 ? Alexis balance

Sauf qu'elle a vite changé d'avis. Pour preuve, Kellyn a finalement décidé de virer son prétendant car le feeling ne passait vraiment pas et elle avait une grosse préférence pour Marc. Alexis n'a pu retenir ses larmes face à cette décision, mais ce choix l'arrangeait bien puisque c'est lui qui a en réalité voulu partir de l'émission de W9 : "Je ne m'exprimerais pas 10000 fois sur le sujet, j'avoue j'ai fait une blague déplacée mais il faut savoir que c'était en off et avant même le tournage (...) Je trouve que c'est parti de rien alors que ma démarche était sincère de base. Malheureusement vous n'aurez pas l'occasion de connaître ma vraie personnalité mais il faut savoir que c'est moi qui ai voulu partir."

Le candidat des Princes de l'amour 8 laisse ensuite sous-entendre que Kellyn n'était pas sincère, contrairement à lui : "Kellyn m'a dit droit dans les yeux qu'elle était dans l'émission pour bosser et puis on se doute bien qu'elle ne finira pas avec un mec sans followers. En dehors de ça, j'avais des choses plus importantes à régler, ma place n'était pas vraiment là-bas à ce moment-là. Ce sera la dernière fois que je m'exprimerai à ce sujet et pour répondre à vos questions, je ne regrette pas ma participation."