Alix (Les Princes) menace Alexis après ses propos misogynes : les internautes taclent le prétendant

L'aventure Les Princes et les princesses de l'amour 4 a démarré très fort pour Alix, Bastien Grimal, Kellyn, Mujdat Saglam et Beverly ! Après leur rencontre mouvementée avec leurs prétendants et prétendantes (l'une d'entre elles s'est d'ailleurs direct démarquée en embrassant Bastos en guise de bonjour), les princes et les princesses sont allés faire connaissance avec eux dans des attractions à sensation forte. Ils ont ensuite fêté leur arrivée lors d'une soirée tranquille à la villa, mais tout a vite dégénéré.

Alix recadre déjà Alexis, le prétendant de Kellyn

Que s'est-il passé ? Nicolas et Habi, les prétendants d'Alix, sont venus rapporter à l'ex de Benjamin Samat les propos misogynes qu'Alexis, le prétendant de Kellyn, a pu tenir envers certaines filles. Si pour Alexis, il ne s'agit que de simples blagues sorties de leur contexte, Alix, elle, ne cautionne pas ce comportement et n'a pas manqué de lui faire avoir de manière assez cash.

"Maintenant, tu vas être plus respectueux (...) T'as fait deux choses qui ne vont pas, la troisième c'est la porte", l'a-t-elle menacé dans l'épisode 2 des Princes de l'amour 8. Kellyn a ensuite tenu à s'expliquer avec Alexis et a accepté de lui laisser une seconde chance. Sympa l'ambiance dès le premier jour.

Les internautes réagissent

Les internautes n'ont pas non plus apprécié les "blagues" du prétendant de l'ex d'Anthony Alcaraz. Ils se sont placés du côté d'Alix et s'en sont pris à Alexis, mais aussi à Mujdat Saglam, qui a défendu le candidat dans l'émission de W9, sur Twitter : "Alexis méritait de se faire virer", "Alix a eu entièrement raison de remettre Alexis à sa place de cette manière !", "Alexis d'où on dit des trucs comme ça à une fille purée ça me fou la haine", "Alexis ça se voit c'est le petit riche qui croit que les filles sont toutes à acheter", peut-on lire.