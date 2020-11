QUIZ Les Princes de l'amour : es-tu un vrai expert de l'émission de W9 ?

Après notre quiz sur Les Marseillais VS Le reste du monde 5, PRBK te propose de tester tes talents sur une autre émission phare de W9 qui n'est autre que Les Princes de l'amour à l'occasion de l'arrivée des Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes de l'amour 8). Tu penses te souvenir de toutes les saisons, des candidats, des prétendants et prétendantes ? C'est le moment de le savoir avec notre quiz à découvrir juste en-dessous !