Les Vacances des Anges 4 : Anaïs Camizuli, Eddy, Angèle... une partie du casting dévoilée ?

Deux ans après Les Vacances des Anges 3, le tournage des Vacances des Anges 4 devrait démarrer dans les prochains jours ou les prochains mois, cela dépendra sûrement de l'évolution de la crise sanitaire. En attendant les infos officielles de NRJ 12, il se murmure que cette nouvelle aventure se déroulerait sur l'île de la Réunion et que le casting serait composé de 13 ou 17 candidats. On ne connaît pas encore leurs noms, mais le compte Instagram @wassim.tv a mené ses recherches et pensent avoir découverts quelques personnalités.

Le casting des Vacances des Anges 4 dévoilé ?

D'après lui, Anthony Matéo, sa petite amie Clémence, Thomas (Les Anges 12), Haneia (Les Marseillais VS Le reste du monde 4), Tristan (La Villa des Coeurs Brisés 6), Julien, le prétendant de Beverly dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes de l'amour 8), Angèle Salentino (Les Marseillais VS Le reste du monde 5), Eddy et Anaïs Camizuli, réunis dans La Bataille des couples 3, seraient au casting des Vacances des Anges 4.