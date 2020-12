Mathias (Les Princes), son secret en danger : la grosse boulette de sa mère (EXCLU VIDEO)

Cette année dans Les Princes et les princesses de l'amour 4, Magali Berdah, Aïssa et Julien Bert de l'Agence sur mesure ont décidé de tester une expérience complètement inédite : recruter un candidat totalement ordinaire et lui créer une fausse identité de millionnaire pour démasquer les prétendantes intéressées que par l'argent. L'heureux élu pour ce défi est Mathias, gardien de musée à Paris. Il a direct accepté de se prêter au jeu, mais il est en stress non-stop par peur de se faire démasquer.

Mathias bientôt démasqué ?

Mujdat Saglam, critiqué après l'élimination de Maeva, commence d'ailleurs à avoir de gros doutes sur lui, ce qui met en pression Mathias et son affaire ne risque pas de s'arranger... à cause de sa mère. Comme on peut le voir dans un extrait exclu des Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes de l'amour 8) du prochain épisode, le faux millionnaire reçoit un appel vidéo de sa maman.

Un beau cadeau pour lui, mais dangereux puisque sa maman n'est pas au courant de son secret. Elle commet d'ailleurs une belle boulette : "j'espère que ton boulot ne te manque pas trop." Oops ! Mathias risque d'être grillé car depuis le début il fait croire à Kellyn, Bastien Grimal, Beverly, Alix et les autres qu'il ne travaille et passe son temps à chiller. Affaire à suivre !