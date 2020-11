Les Princes de l'amour 8 : casting, date de diffusion, nouveautés, surprises... les premières infos

On connaît enfin la date de diffusion des Princes et les princesses de l'amour 4 ! Vous êtes prêts ? La nouvelle saison de l'émission de romance arrive le lundi 30 novembre à 18h50 sur W9 ! Cette année, Les Princes de l'amour 8 nous réserve quelques surprises, à commencer la présence au casting de Julien Bert avec un rôle spécial, la nouveauté qui pourrait bien arranger les prétendants et les prétendantes ou encore la venue d'un candidat anonyme assez surprenant. On vous dit tout juste en-dessous.

Le casting officiel avec des surprises

Comme l'a déjà annoncé W9 au mois de septembre, l'ex de Benjamin Samat, Alix, Beverly, Mujdat, l'ex de Milla Jasmine, Kellyn et Bastien Grimal, qui se sont mis en couple et rapidement séparés, sont au casting. Attendez, il ne manque pas un prince ? Si si, et cette année, la production a décidé d'innover avec un candidat anonyme avec un rôle spécial à jouer : se faire passer pour un faux millionnaire afin de répondre à la question : l'amour a-t-il un prix ?

Gardien de musée à Paris, ce célibataire rencontre des difficultés à trouver l'amour à cause de sa situation sociale. Voilà donc pourquoi il a accepté de mentir sur son identité et de se glisser dans la peau d'un homme très riche pour cette expérience inédite. Sinon, les candidats des Princes et les princesses de l'amour 4 seront rejoints par l'ex de Bastien Munez, Julia Morgante, Marvin (Les Marseillais VS Le reste du monde 5), Khloé et... Simon Castaldi, le fils cadet de Benjamin Castaldi.

Julien Bert rejoint l'Agence sur mesure

Autre nouveauté de cette saison : l'arrivée de Julien Bert en tant qu'expert séduction dans l'Agence sur mesure aux côtés de Magali Berdah et Aïssa Moments. Eh oui, après s'être mis en couple avec Hilona dans Les Princes et les princesses de l'amour 3, le candidat est de retour cette année avec un rôle complètement inédit pour lui.

Son but ? "Aider les prétendants et prétendantes à gagner le coeur de leur prince ou leur princesse" et "organiser des coachings de groupe pour permettre aux prétendant(e)s de se dévoiler et de mieux comprendre la personne qu'ils sont venus séduire". Julien Bert va aussi profiter de cette nouvelle aventure pour demander Hilona en fiançailles !

La revanche des prétendants et prétendants

Chaque année, les prétendants et les prétendantes ont un sentiment d'infériorité face aux princes et princesses. La production a donc décidé de changer les règles du jeu avec une nouvelle épreuve, après celle de la guerre des trônes.

Le concept du Duel ? Si Alix, Mujdat, Kellyn et les autres ne sont pas assez jugés investis par l'Agence, ils se retrouveront en duel face leur prétendant ou prétendante ou bien un prétendant ou une prétendante éliminée "qui mériterait sa place en tant que Prince ou Princesse". Ils vont donc devoir tout faire pour sauver leur place et ne pas être éliminé à la place du prétendant ou de la prétendante. Quand on vous disait que Les Princes et les princesses de l'amour 4 nous réservait des surprises !