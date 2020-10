Bastien Grimal (Les Princes de l'amour 8) et Kellyn la rupture ? Il confirme et dévoile les raisons

Depuis le tournage des Princes et les princesses de l'amour 4, Bastien Grimal et Kellyn sont en couple et sont inséparables, mais certains internautes ont remarqué qu'ils ne s'affichent plus ensemble sur les réseaux sociaux ces derniers temps et que l'ex-candidate de 10 couples parfaits 4 a supprimé leur photo à deux sur Instagram. Bastien Grimal et Kellyn auraient-ils rompu après moins d'un mois de relation ? La réponse est... oui !

Bastien Grimal officialise sa rupture avec Kellyn

C'est le pote de Darko, peiné et attristé, qui a confirmé leur séparation sur YouTube : "C'est vrai que dès le départ, Kellyn et moi on n'était pas fait l'un pour l'autre sur le papier. C'est plus une fille du luxe et moi, un mec de la simplicité (...) Je traine avec des gens simples et elle aime s'entourer de célébrités. (...) On ne savait pas tout ça, on ne se connaissait pas du tout quand on s'est rencontré. On a eu un coup de foudre. Plein de choses m'ont plu chez elle et plein de choses lui ont plu chez moi."

Bastien Grimal poursuit : "On a découvert petit à petit qu'on n'avait pas les mêmes centres d'intérêts, les mêmes goûts et les mêmes aspirations dans la vie. On s'est dit qu'on pouvait passer outre (...) On a essayé de continuer malgré nos différences."

"Le problème est venu d'un manque de confiance en elle"

L'ex-candidat de Secret Story 10 avoue ensuite que leurs différences ne sont pas les raisons principales de leur rupture : "Le problème est venu d'ailleurs. Il est venu, je pense d'un manque de confiance en elle. Je n'ai pas su lui donner cette confiance en elle. J'ai commencé à m'inquiéter parce qu'il y avait des choses bizarres (...) Du coup, je me suis documenté et j'ai été voir sur Youtube. J'ai regardé une vidéo de son ex pour voir s'il y avait des similitudes. J'ai vu pas mal de choses qui se ressemblaient (...) Comme le fait de retirer sa confiance en soi à l'autre. J'ai vu des choses qui ressemblaient à ce qui était en train d'arriver. (...) Ca m'a alarmé tout ça."

Aujourd'hui, Bastien Grimal culpabilise : "Je suis triste et déçu de moi-même parce que je n'ai pas réussi à lui donner la confiance en elle qu'elle mérite. C'est une fille géniale, drôle et intelligente. Elle a des complexes, mais ils ne sont pas justifiés. Je n'ai pas réussi à l'aider et je m'en veux. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose."

"Bastos s'est permis d'inventer les raisons de la rupture"

Kellyn a enfin réagi à sa rupture avec l'ex de Mélanie Dedigama. Elle a posté un message sur Instagram dans lequel elle accuse Bastien Grimal de mentir sur les raisons de leur séparation : "Bastos s'est permis d'inventer les raisons de la rupture. Nous ne nous sommes jamais séparés car il était soi disant simple et moi dans le luxe, bien au contraire, ça n'a jamais gêné qui que ce soit, mais par rapport à des propos et des actions de sa part que je ne supportais plus, menant toujours au conflit."

L'ex d'Anthony Alcaraz a ensuite balancé : "Lui-même sait que ce qu'il a pu évoquer ne sont pas les vraies raisons de notre rupture. De plus, il continue dans son buzz de couple en voulant poster une photo de nous pour dire au revoir. Encore une fois sans me concerter. Je lui ai demandé en commentaire de supprimer la photo et lui ai dit que les propos dans sa vidéo sont faux. Il a supprimé mon commentaire. Pour moi, c'est trop."