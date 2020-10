Kellyn (Les Princes et les princesses de l'amour 4) et Bastien Grimal : déjà la rupture ? 💔

Bastien Grimal et Kellyn séparés ?

Après sa rupture avec Anthony Alcaraz, Kellyn s'est mise en couple avec Bastien Grimal sur le tournage des Princes et les princesses de l'amour 4 : les deux candidats auraient d'ailleurs très vite couché ensemble... avant de repartir, apparemment, tous les deux de l'aventure, en cours de route. Depuis, ils ne se lâchent plus et semblent filer le perfect love.

Sauf que certains internautes ont remarqué que l'ex-candidate de 10 couples parfaits 4 a supprimé son unique photo avec Bastien Grimal et qu'elle ne s'est pas affichée avec le pote de Darko depuis un petit moment déjà. Elle est d'ailleurs en ce moment à Dubaï sans son petit ami. Les amoureux auraient-ils rompu après un mois de relation seulement ? Rien n'est sûr pour le moment même si d'autres indices sèment le doute.

Les indices qui sèment le doute

Et si Kellyn avait largué Bastien Grimal après avoir vu sa dernière vidéo YouTube dans laquelle il avoue qu'il était important pour lui de trouver une copine juste pour passer l'hiver qui va être long à cause du coronavirus : "Je me suis dit que la seule possibilité pour continuer à avoir des relations de nature sexuelle était de me mettre en couple. Sinon, j'allais passer l'hiver à galérer. (...) J'ai enchaîné sur les Princes. Il me fallait une meuf."

On comprendrait que l'ex d'Anthony Alcaraz n'ait pas vraiment apprécié ces propos, un peu en mode 'je me suis mis en couple avec elle par dépit pour l'hiver'. Attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir confié que sa pote Clara Berry était distante avec lui à cause de son couple avec Kellyn, Bastien Grimal a passé la soirée avec elle et n'a pas manqué de le montrer sur Instagram. Surprise ! Aurait-il repris contact avec la chérie de KJ Apa après sa supposée rupture avec Kellyn ?