KJ Apa et Clara Berry toujours en couple : ils affichent leur amour sur Instagram

KJ Apa et Clara Berry réunis

Alors qu'on les croyait séparés, KJ Apa et Clara Berry sont toujours en couple ! En juin 2020, une rumeur de rupture avait persisté quand ils ont supprimé leurs photos et se sont unfollow des réseaux. Mais celui qui incarne Archie Andrews dans Riverdale et la mannequin française sont bel et bien ensemble. Peut-être s'étaient-ils séparés avant de finalement se donner une seconde chance ? Ou peut-être sont-ils restés tout ce temps en couple ? En tout cas, malgré la difficulté d'avoir été éloignés par le confinement, ils se sont retrouvés pour les vacances d'été.

Sur leurs comptes Instagram respectifs, KJ Apa et Clara Berry ont ainsi confirmé être toujours dans une relation amoureuse. Comment ? Avec une série de photos de la top entièrement nue. En légende, Clara Berry a écrit : "Seul au monde", précisant que la photo a été prise "par KJ Apa" et qu'il est donc avec elle dans cet endroit magnifique. Quant au héros de la série Netflix , il a légendé ces mêmes clichés sexy : "Il n'y a nulle part ailleurs". Une belle déclaration d'amour pour sa dulcinée. La star du petit écran a même posté une autre image hot de sa chérie dans sa story Insta.