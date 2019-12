KJ Apa en couple avec Clara Berry ? Ces indices qui semblent confirmer la rumeur

Il a même commencé à apprendre le français

En plus de ça, KJ Apa a commencé à apprendre à parler français. Une preuve de plus que le comédien pourrait vivre une idylle avec Clara Berry qui est française. C'est dans sa story Instagram que le beau gosse roux a en effet posté un cliché de lui, sa mère et de son frère en précisant dans la langue de Molière : "Moi", "Mère" et "Frère". Si les deux stars des réseaux sociaux sont vraiment amoureux, les fans peuvent donc s'attendre à voir l'interprète d'Archie Andrews plus souvent en France.