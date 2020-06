KJ Apa (Riverdale) et Clara Berry, la rupture ? 💔

Que se passe-t-il dans la vie sentimentale des acteurs de Riverdale ? Alors que Vanessa Morgan s'est mariée à son chéri Michael Kopech, Madelaine Petsch s'est séparée de Travis Mills, Camila Mendes de Charles Melton et Cole Sprouse ne serait plus en couple avec Lili Reinhart. Leur rupture remonterait à avant l'arrivée de la pandémie de coronavirus. Ils n'ont rien confirmé, mais le frère jumeau de Dylan Sprouse a été aperçu en compagnie de Kaia Gerber, avec qui il a été accusé de tromper l'interprète de Betty avant leur séparation.

KJ Apa célibataire ?

Cole Sprouse ne serait pas le seul à être de nouveau un coeur à prendre : KJ Apa serait lui aussi célibataire. Comme le rapporte Melty, le beau gosse et Clara Berry ont supprimé toutes les photos d'eux sur leurs comptes Instagram et se sont unfollow. Auraient-ils rompu quatre mois après avoir officialisé leur relation sur les réseaux sociaux ? Rien n'est officiel pour le moment, mais la rumeur a en réalité commencé à la fin du mois de mai. La dernière fois que KJ Apa et le mannequin français ont fait parler d'eux, c'est au moment des soupçons sur leurs fiançailles.

Heureux avec Cole Sprouse

Rupture ou pas rupture, l'interprète d'Archie Andrews ne semble pas malheureux en ce moment, il vit même sa meilleure vie avec son pote Cole Sprouse : "Au tout début de la quarantaine, lui et KJ sont restés chez lui à Los Angeles. Ils s'isolent ensemble, c'est trop mignon. J'ai entendu dire qu'ils soulèvent des poids et mangent du fromage", a raconté Dylan Sprouse à Entertainment Tonight.