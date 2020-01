Vanessa Morgan (Riverdale) mariée à Michael Kopech : découvrez les photos de la cérémonie 💍

Alors que Vanessa Morgan est en couple avec sa meilleure amie Madelaine Petsch dans Riverdale, elle file le parfait amour avec le joueur de baseball, Michael Kopech, dans la vraie vie. Ils sont ensemble depuis deux ans et leur relation est passée à la vitesse supérieure lorsque le sportif a demandé l'actrice en fiançailles le 4 juillet 2019 : "Tu m'aimes pour ce que je suis depuis le premier jour. Tu es l'étincelle qui rallumé ma flamme. Tu mérites bien plus en ce moment, mais ce moment était magique", avait-il confié sur Instagram. Six mois plus tard, les amoureux se sont mariés.

Découvrez le mariage de Vanessa Morgan et Michael Kopech

Eh oui, Vanessa Morgan et Michael Kopech se sont dit oui ce samedi 4 janvier en Floride, à la Historic Walton House, comme l'a annoncé E ! avec des photos exclusives du mariage, à découvrir ICI. Le couple a organisé une cérémonie intime avec 40 invités, dont trois stars de Riverdale, Madelaine Petsch (Cheryl Blossom), la demoiselle d'honneur, Skeet Ulrich (FP Jones) et Drew Tanner (Fangs). On peut d'ailleurs les apercevoir sur des clichés dévoilés cette fois-ci par PEOPLE. La bonne humeur et la fête étaient au rendez-vous.

"Nous savions tous les deux dès le premier jour qu'on était fait pour être ensemble. Je suis tellement heureuse qu'aujourd'hui commence notre éternité. J'ai juré d'aimer mon meilleur ami pour la vie et ce fut une journée passée avec ceux que nous aimons dans une pièce remplie d'amour. J'ai hâte de passer le reste de ma vie avec lui", a confié Vanessa Morgan à E !. L'interprète de Toni dans Riverdale a d'ailleurs confirmé son mariage avec le joueur des White Sox en Instagram story, regardez juste en-dessous.