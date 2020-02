KJ Apa fiancé au mannequin français Clara Berry ? La bague qui sème le doute

Si l'amour est au rendez-vous pour les jumeaux Sprouse (Cole est en couple avec Lili Reinhart et Dylan avec Barbara Palvin), il l'est aussi pour leur pote KJ Apa. Alors non, l'acteur de Riverdale ne fréquente par Britt Robertson, l'ex de Dylan O'brien, comme l'ont affirmé certains médias, mais il entretient une relation avec le mannequin français Clara Berry. Les deux stars ont été aperçues assez proches dans les rues de Paris en décembre 2019.

Bientôt le mariage pour KJ Apa et Clara Berry ?

Deux mois plus tard, KJ Apa a confirmé être en couple... sans dévoiler le visage de sa petite amie, mais sa légende écrite en français ("coup de foudre") laisse bien évidemment penser qu'il s'agit de Clara Berry. Les internautes ont quand même peu de doute sur l'identité de sa girlfriend, avec qui ça semble assez sérieux.

Pour preuve, l'interprète d'Archie Andrews a semé le doute sur des potentielles fiançailles en postant une photo d'une bague entourée d'un coeur sur laquelle on peut lire "you know what I mean ? (tu vois ce que je veux dire ?, en français)". Serait-ce une demande ou une simple allusion à la même légende publiée par Clara Berry sur Instagram ? Ou même un simple délire ? Suspense...