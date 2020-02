KJ Apa confirme être en couple et dévoile une photo d'un baiser avec sa copine (française ?)

KJ Apa confirme être en couple

C'est officiel, KJ Apa n'est plus un coeur à prendre ! Celui qui incarne Archie Andrews dans la série Riverdale sur Netflix a confirmé être en couple. C'est la toute première fois que le comédien connu pour sa chevelure rousse et son torse musclé révèle être engagé dans une relation amoureuse. Sur son compte Instagram, il a officialisé son idylle en postant une photo de lui en train d'échanger un baiser avec sa copine. Une image prise dans le jardin des Tuileries à Paris. Et surtout, où les tourtereaux se montrent incognito avec casquettes sur leurs têtes et surtout, le visage de sa chérie caché.