KJ Apa ne ressemble plus à ça : la star de Riverdale change complètement de look, une métamorphose folle !

Un nouveau style capillaire qu'il n'a pas choisi juste pour le plaisir : KJ Apa tourne actuellement le film One Fast Move où il incarne un ancien soldat qui rêve de devenir pilote pro de motos. Après The Last Summer, J'y crois encore et Songbird, il va donc ajouter une nouvelle ligne à sa filmographie. La date de sortie du film n'est pas fixée pour le moment.

Un look déjà validé

En tout cas, ce nouveau look de la star de Riverdale n'est pas passé inaperçu sur les réseaux. Les nombreux fans de KJ Apa n'ont pas manqué de valider ce nouveau style. "Fini Archie, c'est KJ", "Génial", "J'adore" ou encore "Sublime" peut-on lire en commentaires de l'image. Un internaute a même plaisanté en disant que cette image lui avait provoqué... un malaise. Franchement, on valide ce nouveau look beaucoup plus adulte. On serait même presque tenté de lancer une pétition pour qu'il garde ce style dans l'ultime saison de Riverdale !